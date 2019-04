अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के बारे में कहा कुछ ऐसा कि वायरल हो गया Tweet

बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने रविवार को अपने बेटे व अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर दिल को छू लेने वाला एक पोस्ट लिखा और उन्हें अपना 'सबसे प्यारा दोस्त' बताया. अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan) के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिकियाएं आनी भी शुरू हो गई है. लोगों को उनका यह पोस्ट खूब पसंद आ रहा है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो अपने बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के साथ कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं.

अनुपम खेर ने BJP को वोट ना देने वाली अपील पर जताई आपत्ति, तो इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं किया पलटवार...

T 3135 - When he not just starts wearing your shoes, but also uses the same number of chairs to sit on , he does not just be a Son, but the dearest friend !!#AbhishekBachchanpic.twitter.com/EAsxFOvhxO