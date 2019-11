अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक को लेकर किया Tweet, बोले- पूत सपूत तो क्यूं धन संचय, पूत कपूत तो...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट की संख्या को भी याद रखते हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया, जो खूब वायरल हो रहा है. अमिताभ बच्चन ने यह ट्वीट अपने बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को लेकर किया है. उन्होंने अभिषेक बच्चन का लिखा हुआ एक लेटर भी ट्विटर पर पोस्ट किया है. यह लेटर अभिषेक बच्चन ने उस समय लिखा था, जब वो काफी छोटे थे और अमिताभ बच्चन काम के सिलसिले में घर से बाहर होते थे. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

T 3549 - Abhishek in his glory .. a letter to me when I was away on a long outdoor schedule ..

पूत सपूत तो क्यूँ धन संचय ; पूत कपूत तो क्यूँ धन संचय pic.twitter.com/Tatw1VU1oj