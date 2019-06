आनंद महिंद्रा ने किया Tweet तो अमिताभ बच्चन से यूं मिला जवाब, लिखा- BMC को मैंने...

बॉलीवुड के 'बिग बी' यानी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने ट्विटर अकाउंट के लिए जरिए हमेशा अपने विचार, फोटो और वीडियो शेयर करते हुए दिखाई देते हैं. कई बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होता है. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने महिंद्रा कम्पनी के मालिक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) और बॉम्बे महानगर पालिका (BMC) को लेकर अपना ट्वीट किया है, जिसपर देखते ही देखते लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई. इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने बीएमसी यानी बॉम्बे महानगर पालिका को दी हुई कुछ मशीनों का भी जिक्र किया.

Anand .. I had gifted 25 machines to BMC and a Truck to them .. the machines were given to individuals, the truck to BMC .. a Company in Aurangabad makes them .. never publicised it because that is not the reason for the gift .. its horrifying to learn of this day in and day out https://t.co/Vrh5nIOQjc