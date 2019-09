Chandrayaan 2: चंद्रयान पर आया अमिताभ बच्चन का रिएक्शन, कहा, हम 2.1 किमी पहले ही फेल...

मिशन चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. अनुपम खेर से लेकर स्वरा भास्कर तक, कई बॉलीवुड कलाकारों ने इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना करते हुए ट्वीट किया है. इस मुद्दे पर बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से बिल्कुल पीछे नहीं रहे. उन्होंने चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) के चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही संपर्क टूट जाने को लेकर अपना ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने बताया कि विफलता ही नई शुरुआत का आधार होती है. चंद्रयान-2 (Chandrayaan 2) पर आया अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

T 3281 - " Moon is 3,84,400 kms and we failed at 2.1 KM

that's 0.0005463% of margin.Even this failure is a foundation for new beginnings.

Even this failure has a taste of success in it.

Kudos to our Scientists and ISRO ???????? "



~ KK Gajraj .. from FB pic.twitter.com/rnRD7Yuh4f