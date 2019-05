अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल, लिखा- कैलासवासी यानी स्वर्गवासी...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हैं और उनके ट्वीट भी खूब वायरल होते हैं. अमिताभ बच्चन अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने फैन्स के साथ रोजाना कोई-न-कोई विचार शेयर करते हैं और कई बार तो अपने फैन्स के सुविचारों को ही वे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का एक नया ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में बिग बी 'कैलास और कैलाश' की बात कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया हैः

'स्ट्रीट डांसर' की शूटिंग के दौरान रोने लगे वरुण धवन, अब वायरल हो रहा Video

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा है, एक्सटेंडिड फैमिली के सदस्य मेरे प्रिय सुधीर ने कैलास और कैलाश के बीच में अंतर समझाया. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा है कि कैलासवासी यानी स्वर्गवासी होता है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट में लिखा, 'संस्कृत में 'के' अक्षर का अनुभव को 'कै' कहते हैं. जैसे केवल का अनुभव है कैवल्य. इसी तरह केवल विलास का अनुभव है कैलास. यानी स्वर्ग.'

De De Pyaar De Box Office Collection Day 5: अजय देवगन की फिल्म का पांचवें दिन भी धमाल, कमाए इतने करोड़

T 3172 -" No one really knows why they are alive until they know what they would die for. " ~ Ef ..



किसी को असल में ये नहीं पता होता की वो ज़िंदा क्यूँ हैं , जब तक की वो किसी विषय को लेकर मर मिटने के लिए तैयार नहीं हो जाते ! ~ ab