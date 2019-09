जब अमिताभ बच्चन ने मेट्रो को लेकर किया Tweet तो इस बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने पूछ लिया ये सवाल

जहां एक तरफ मुंबई में आरे जंगल को बचाए जाने की मुहिम चल रही हैं. वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का एक ट्वीट सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, हाल ही में फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के ट्वीट को लेकर सवाल करते हुए पूछा, 'अमिताभ बच्चन सर, हम आरे जंगल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप आरे जंगल में मेट्रो निर्माण के पक्ष में हैं. क्यों हम 2700 पेड़ काटें जब हमारे पास दूसरे विकल्प हैं.'

इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की 'किक' और 'पंच' की बरसात, Video हुआ वायरल

Respected @SrBachchan Sir. We as activists fighting to #SaveAarey would like to know whether this tweet means that U support #MetroCarshed at Aarey ? Why Massacre 2700 fully grown trees when one has alternatives. Development at the cost of nature is dangerous to mankind. https://t.co/60qvftELhi