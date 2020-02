अमिताभ बच्चन ने IND Vs NZ के मैच को लेकर किया ट्वीट, बोले- सूपड़ा ही साफ कर दिया...

भारत ने बीते दिन न्यूजीलैंड (Newzealand) को 7 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया है, साथ ही न्यूजीलैंड का भी सूपड़ा साफ कर दिया. टीम इंडिया (India) को मिली इस जीत पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत पर खुशी जाहिर की है. अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर एकाउंट से टीम इंडिया की फोटो भी शेयर की और लिखा कि टी-20 में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ.

T 3429 - AND .. the clean sweep of NZ in the T20 Cricket vs INDIA .. what a game the 5th one .. INDIA B team whacked theNZealanders .. CONGRATULATIONS INDIAINDIAINDIAINDIA .. THIS IS HISTORIC ..!! pic.twitter.com/ti1KcmMtjG