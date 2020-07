अमिताभ बच्चन का ट्वीट वायरल, लिखा- 'एक उम्र थी की जादू पर भी यकीन था, एक उम्र है कि हकीकत पर भी...'

नेहा कक्कड़ को फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों पड़े झापड़, अब वायरल हो रहा है Video

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने इस ट्वीट की संख्या T-3610 बताई है. उनके ट्वीट को 1400 रिट्वीट और करीब 18 हजार लाइक मिच चुके हैं. बीते दिनों उन्होंने अपने पोस्ट में डॉक्टर्स और बाकी स्वास्थ्यकर्मियों को भगवान का फरिश्ता बताया था. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "वे चरम स्थितियों में भी काम करते हैं, जिससे हमारी स्थिति सुरक्षित रहे. डॉक्टर, नर्स और बाकी सहायक कर्मचारी भगवान के अपने फरिश्ते हैं सफेद पीपीई किट में. फिर भी वह उनके लिए प्रार्थना करने का समय निकालते हैं, जिनके इलाज के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं. उनके मरीज. उनकी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना होती होगी." अपनी पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने एक फोटो भई शेयर की, जिसमें लिखा था, "भगवान आपके दिये हुए जीवन और समय के लिए धन्यवाद. अपने सारे मरीज आपकी देखभाल में छोड़ रहे हैं. मुझे वो समझ दीजिए, जिसकी मेरे मरीज को आवश्यकता है. उससे मैं वो कर सकूं जो ठीक है."

कैटरीना कैफ ने 'शीला की जवानी' सॉन्ग पर डांस से मचाया था धमाल, देखें थ्रोबैक Video

T 3609 - T 3609 - ..they work in extreme conditions, so our conditions are safe .. the Gods own angels in white PPE units , Doctors, nurses, support staff .. yet they still take time out to pray for who they struggle to cure - their patients !

This be their prayer everyday .. pic.twitter.com/8T6OMuC2SD