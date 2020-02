अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल, लिखा-आजकल जरूरी नहीं कि किसी की इज्जत पांव छूने से ही की जाए, उन्हें...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फिल्मों के साथ-साथ अपने ट्वीट को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. उनके ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा: "आजकल जरूरी नहीं कि किसी की इज्जत पांव छूने से ही की जाए ...उन्हें देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ी इज्जत है." अमिताभ बच्चन ने इस तरह ये ट्वीट किया है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

T 3437 -

"आजकल जरुरी नहीं कि किसी की इज्जत पांव छूने से ही की जाए ...

उन्हें देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ी इज्जत है.." ~ Ef vB ..

today it is not essential to touch a persons feet to give respect ; putting your mobile away on seeing them is great respect also