अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- कवि के विचार और उनकी विचारधारा...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी धमाकेदार फिल्मों के साथ-साथ अपने ट्वीट्स के लिए भी खूब जाने जाते हैं. अक्सर बिगबी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कविताएं, विचार, फोटो और वीडियो भी साझा करते हैं. लेकिन हाल ही में उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक कविता शेयर की है. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट ने फैंस का खूब ध्यान खींचा है, साथ ही लोग इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि कवि के विचार और उनकी विचारधारा, अपार है.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रिय शेष बहुत है रात अभी मत जाओ, कवि के विचार और उनकी विचारधारा, अपार." बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ फोटो शेयर की थी, जिसमें उनके फैंस ने महानायक से मिलने के लिए भीड़ लगा रखी थी. इसे शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, "रविवार के शुभचिंतक. उनका और मेरा प्यार. आभार और विनम्र. देश से बाहर था इसलिए कुछ रविवार का अंतरला, लेकिन धन्यवाद. 37 साल, हर रविवार को नॉन स्टॉप प्यार."

T 3603 - Sunday well wishers .. their love and mine ever .. gratitude and humbled .. been out of the country so a gap of a few Sunday's but thank you .. 37 years , non stop every Sunday .. love pic.twitter.com/DwADJbhKUF