अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- उनका काम है बोलाना, हमारा करना...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट किया है, 'उनका काम है बोलना , हमारा करना. वो कर सकते तो समय ना होता बोलने का. बोलते इसलिए हैं , क्यूँकि कुछ ना करने से उन्हें समय मिलता है बोलने का. ये स्वभाव बुरा नहीं है; मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूं. यदि वे बोलते ना , तो हमें कैसे पता चलता की हम कुछ कर रहे हैं मुस्कुराती आंखों के साथ मुस्कुराता चेहरा.'

T 3488 - Know this , whenever the pride & self respect of our Nation is challenged ; then let our voice of strength be in decibels loud ; from the Himalayas to the Oceans below in such force, that there be cracks in the skies above !

FIGHT INDIA FIGHT !



Words from Babu ji pic.twitter.com/jt4ZtRvszl