अमिताभ बच्चन ने 'महिलाओं' को लेकर किया ट्वीट, कहा- लोग अक्सर कहते हैं, ये है हमारे घर की बहु पर ये नहीं कहते...

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अमिताभ बच्चन ट्विटर पर अक्सर अपनी राय पेश करते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने ससुराल वालों का बहुओं के प्रति फर्क करना समाज को समाझाने की कोशिश की है. इस ट्वीट में उन्होंने कहा, 'लोग अक्सर कहते हैं : "और ये है , हमारी घर की बहू ", ये नहीं कहते की : "और ये घर हमारी बहू का है " !' बिग बी (Bigg B) के इस ट्वीट पर फैन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के इस ट्वीट पर कुछ लोग उनसे सहमति जता रहे हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं. बता दें, बिग बी ने करवाचौथ (Karvachauth) के मौके पर अपनी पत्नी जया बच्चन की फोटो शेयर करते हुए उनके लिए बेहद ही मजेदार कैप्शन लिखा था. अमिताभ (Amitabh Bachchan) बच्चन ने जया बच्चन (Jaya Bachchan) की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'द बेटर हाफ, वैसे यह बात सही है, क्योंकि दूसरे हाफ अप्रासंगिक है और इसलिए वह नजर भी नहीं आ रहा है.' इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने अपनी कई फोटो सोशल मीडिया पर साझा की.

T 3520 - .. the better half .. !!

quite obviously the other half is irrelevant .. and therefore unseen ???????????? pic.twitter.com/0Fivuw5cwY