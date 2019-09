अमिताभ बच्चन ने Twitter पर किया खुलासा, बताया किससे है हमारा मुकाबला- Tweet हुआ वायरल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कभी अपनी फोटो, वीडियो, कविताएं और विचार साझा करते हैं. लेकिन हाल ही में आया उनका एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. दरअसल, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि असल जिंदगी में व्यक्ति का मुकाबला किस चीज से होता है.

T 3291 - T 3291 -" Our only competition in this world is the person we were yesterday. " ~ Ef

Eh .. ? got this quote from a friend Ef .. trying to understand .. but translating it in Hindi anyway ....



विश्व में , हमारा मुक़ाबला उस व्यक्ति से है , जो 'व्यक्ति' हम कल थे ~ अब pic.twitter.com/cfp4wtp1Vo