अमिताभ बच्चन को फैन ने 'अभिमान' की दिलाई याद तो बिग बी बोले- 'सूर्यवंशम' की शूटिंग...

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'सूर्यवंशम (Sooryavansham)' का टीवी पर इतनी बार प्रसारण हो चुका है कि फैन्स इस फिल्म को लेकर अकसर मजाक बनाते हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'सूर्यवंशम' बॉक्स ऑफिस पर रंग नहीं जमा सकी थी, लेकिन टेलीविजन पर इसके प्रसारण ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और फैन्स ने इसे लेकर कई तरह के मीम्स तक बना लिए हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को हाल ही में एक फैन ने ट्वीट कर उन्हें 'अभिमान (Abhimaan)' फिल्म की याद दिलाई थी और कहा था कि उनकी ये फिल्म भारत से ज्यादा श्रीलंका में चली थी और कोलंबो में ये 50 से ज्यादा हफ्ते तक चली थी.

quite amazing .. when I went to Sri Lanka to shoot for Suryavansham .. I discovered it too .. https://t.co/vV1rP5hSPv