बासु चटर्जी के निधन पर अमिताभ ने किया ट्वीट, बोले- अकसर याद आता है 'रिम झिम गिरे सावन...'

T 3552 - Prayers and Condolences on the passing of Basu Chatterjee .. a quiet, soft spoken, gentle human .. his films reflected the lives of middle India .. did 'MANZIL' with him .. a sad loss .. .. in these climes often remembered for 'rim jhim gire saawan'

फिल्म डायरेक्टर बासु चटर्जी (Basu Chatterjee) के निधन पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट किया है, 'बासु चटर्जी के निधन पर प्रार्थना और संवेदना...खामोश, मीठा बोलने वाले सज्नन पुरुष...उनकी फिल्मों में मध्यवर्गीय भारत की झलक मिलती थी. उनके साथ 'मंजिल' फिल्म की थी...दुखद नुकसान...मौजूदा माहौल में अकसर याद आता है रिम झिम गिरे सावन...'

I am extremely grieved to inform you all of the demise of Legendary Filmmaker #BasuChatterjee ji. His last rites will be performed today at Santacruz West (Opp Police station )crematorium at 3 pm.



It's a great loss to the industry. Will miss you Sir. #RIPBasuChaterjeepic.twitter.com/2Jlu3AqdVX