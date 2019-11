Viral Video: चीन की इन लड़कियों ने एक साथ किया ऐसा करतब, अमिताभ बच्चन भी रह गए दंग

सोशल मीडिया पर चीन की लड़कियों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. वायरल हो रहा यह वीडियो वाकई कमाल का है. अमिताभ बच्चन वैसे भी ऐसे यूनिक वीडियो ट्वीट करते रहते हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन की 9 लड़कियां एक साथ बेहतरीन तालमेल के साथ डांस कर रही हैं. इनका यह वीडियो गिनीज बुर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुका है. इस वीडियो पर अमिताभ बच्चन का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है.

wow .. even their locks of hair move in sync .. https://t.co/5OxltjyNZz