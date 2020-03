पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर अमिताभ बच्चन ने भी कर दिया ट्वीट, कह दी यह बात

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की जो 22 मार्च यानी रविवार को होगा. इसे लेकर बॉलीवुड के रिएक्शन आने थम नहीं रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, शबाना आजमी, महेश भट्ट और कार्तिक आर्यन के बाद अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्वीट कर दिया है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

T 3475 - I support #JanataCurfew .. 22 March .. 7 am to 9 pm .. I applaud all fellow countrymen who work tirelessly to keep the essential services operational in such extenuating circumstances ..

BE ONE, BE SAFE, BE IN PRECAUTION !