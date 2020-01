श्वेता बच्चन की सासू मां का हुआ निधन, तो अमिताभ बच्चन ने किया Tweet, बोले- जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं...

श्वेता बच्चन नंदा (Shweta Bachchan) की सासू मां ऋतु नंदा (Ritu Nanda) का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. ऋतु नंदा कैंसर से पीड़ित थीं और 14 जनवरी की सुबह उनका दिल्ली में निधन हो गया. ऋतु नंदा के निधन पर अब बॉलीवुड एक्टर और उनके समधी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का रिएक्शन आया है. अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जिसको पढ़कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह काफी उदास हैं. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए कहा, "एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहन, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श मां, एक आदर्श समधी और एक आदर्श मित्र, हमसे आज सदा के लिए दूर चली गयीं."

बिग बॉस में मधुरिमा ने पतीला मार-मारकर विशाल का किया बुरा हाल, देखें Video

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, "जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं , जिन्हें शोक की शांति का आदर मिलना चाहिए!" अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैन्स उनके ट्वीट पर ऋतु नंदा (Ritu Nanda Dies) को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऋतु नंदा का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को दिल्ली में ही करीब 1:30 बजे लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर हुआ. इसके अलावा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) ने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा, "कुछ क्षण संवेदना के पात्र हैं, उनके लिए जिनको हमने खो दिया है."

Tanhaji Box Office Collection Day 5: अजय देवगन की फिल्म ने 5वें दिन की बंपर कमाई, कमा डाले इतने करोड़

T 3710 - .. some moments deserve the silence of condolence .. for them that have been lost to us ..prayers