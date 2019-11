राम गोपाल वर्मा ने रिलीज किया भारत की पहली मार्शल आर्ट्स फिल्म का ट्रेलर तो अमिताभ बच्चन बोले- हमेशा की तरह रामू...

राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) की मार्शल आर्ट्स फिल्म 'एंटर द गर्ल ड्रैगन (Enter The Girl Dragon)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, और फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है. फिल्म में पूजा भालेकर जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं, और फिल्म में ब्रूस ली फैन बनी हैं. राम गोपाल वर्मा की इस एक्शन फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज हुआ है. फिल्म को लेकर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ट्वीट किया है. अमिताभ बच्चन ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'एंटर द गर्ल ड्रैगन' के ट्रेलर की तारीफ की है, और राम गोपाल वर्मा (RGV) को लेकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का यह ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

T 3563 - Ram Gopal Varma's .. SARKAAAAR 's .. new film new film ENTER THE GIRL DRAGON India's first martial arts film ...An Indo chinese co production https://t.co/Al7dTiZvXE



as always Ramu my good wishes ..