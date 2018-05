अमिताभ बच्चन को समझ नहीं आई यह हॉलीवुड फिल्म, ट्विटर पर निकाली भड़ास हुए Troll

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर बात 75 वर्षीय अभिनेता फैन्स के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलते हैं. रविवार को बच्चन ने ट्विटर पर यह बात स्वीकारी कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आई. मार्वल स्टूडियो की फिल्म ' अवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर ' इन दिनों दुनियाभर के बॉक्सऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है, और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहीरो फिल्म बन गई है. दुनियाभर में फिल्म ने 101,08 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. लेकिन अमिताभ बच्चन को फिल्म देखकर समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है.बच्चन ने रविवार सुबह ट्विटर पर लिखा, "अच्छा भाई साहेब, बुरा ना मानना, एक पिक्चर देखने गाए , 'AVENGERS'... कुछ समझ में नहीं आया की picture में हो क्या रहा है !!!"

Sir you have to watch previous parts of the movie to understand this one, once you'll understand you'll never tired of praising this movie. I just loved the movie.