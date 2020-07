कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने फैन्स को कुछ इस तरह कहा शुक्रिया...

T 3598 - We see your love .. we hear your prayers .. we fold our hands ???????????????? .. in gratitude and thanks ! pic.twitter.com/PMMCRMS4FT

बता दें कि कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के बाद से अमिताभ (77) और उनके बेटे अभिषेक (44) 11 जुलाई से नानावती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं.

हीं अभिताभ की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) और उनकी बेटी को कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के लगभग एक सप्ताह बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया. ऐश्वर्या और उनकी बेट दोनों मां-बेटी बृहस्पतिवार तक घर पर आइसोलेशन में थीं. अस्पताल के एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘वे सभी (अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या ) ठीक हैं. उन पर *इलाज का अच्छा असर हो रहा है. वे आइसोलेशन में हैं. अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन हो सकता है कि एक या दो दिन अस्पताल में रहें.''

T 3594 (i) -



pristine white their layered dress ; dedicated to serve they be ; god like incarnations they ; companions of the sufferer they ; erased they their ego have ; to us they have embraced in care ; they be the divine destination ; they fly the flags of humanity ... pic.twitter.com/kTlROPIn4u