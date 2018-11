'बधाई हो' देख खुशी से रोने लगे अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता को खत लिखकर भेजा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'बधाई हो' देखने के बाद फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नीना गुप्ता को निजी तौर पर पत्र लिखा है. अमिताभ ने अपने पत्र में फिल्म में उनके प्रदर्शन से काफी प्रभावित होने की बात कही है. नीना ने फिल्म 'बधाई हो' में एक 50 साल की महिला की भूमिका निभाई है, जो मां बनने जा रही है. नीना ने अभिताभ के पत्र का स्नैपशॉट साझा किया. नीना ने इसके साथ लिखा, "आप से यह पत्र और पुष्प पाकर आंखें खुशी से भर आईं. शुक्रिया, अमिताभ बच्चन सर." अपने पत्र में अमिताभ बच्चन (76) ने फिल्म व इसके सभी किरदारों की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि फिल्म देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए.

Aapse ye patr aur pushp pa ke ankhen khushi se bhar aaeen thank u so much @SrBachchan sir #Badhaaihopic.twitter.com/d2rAUzmG17