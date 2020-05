बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश करने को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोलीं- हमारे टैक्स और राहत कोष से...

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ लड़ रहे चिकित्सा क्षेत्र के योद्धाओं के सम्मान में रविवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर ने किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रागंण में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ पर गुलाब के फूलों की बारिश की. अब इसको लेकर लगातार सेलेब्रिटीज सरकार पर निशाना साध रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर (Amyra Dastur) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने हेलीकाप्टर से फूलों की बारिश करने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, अमायरा दस्तूर (Amyra Dastur Twitter) ने कर्नाटक के कांग्रेस नेता के सवालों का अपने ट्वीट में जवाब दिया है.

It's being used to buy fuel for the helicopters that are dropping rose petals on hospitals. Oh & let's not forget the Union Government's #CentralVista Redevelopment Project (Rs. 12,879 crores).

Time to take a closer look at our tax & relief fund distribution don't you think? https://t.co/gVZaGrAhwD