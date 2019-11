ऋतिक रोशन ने 'सुपर 30' के आनंद कुमार को घर बुलाकर दी पार्टी, देखें Pics

'सुपर 30' (Super 30) के संस्थापक आनंद कुमार (Anand Kumar) ने फिल्म 'सुपर 30' की सफलता के बाद अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के आमंत्रण पर मुंबई में उनके परिवार के साथ विशेष रात्रि भोज में शामिल होकर पुरानी यादों को ताजा किया. आनंद कुमार के साथ उनके छोटे भाई प्रणव कुमार भी इस 'सक्सेस पार्टी' में शामिल हुए. इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक विकास बहल, निर्माता मधु मंटेना और ऋतिक रोशन के माता-पिता, चाचा के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. पार्टी का आयोजन शुक्रवार को ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार के सम्मान में किया था.

An evening filled with anecdotes, laughs and smiles as we reminisced and celebrated our #Super30 journey. Thank you Anand Sir and Pranav Sir for making us a part of your lives and story. pic.twitter.com/fmW6a5NJhI