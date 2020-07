अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना, तो आनंद महिंद्रा बोले- आपके अंदर तो पहले से ही वैकसीन मौजूद है, जिसका कोड नेम...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने NDTV को बताया है कि बिग बी ठीक हैं और उनपर इलाज का अच्छा असर हो रहा है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने पिछले 10 दिनों में खुद से मिलने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील भी की. इस खबर पर पूर देश से रिएक्शन आ रहे हैं और सभी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. अब आनंद महिंद्रा का भी इस पर रिएक्शन आया है.

We're all cheering for you. And you have nothing to worry about. There's a vaccine you possess—it's code named the Big V—and it's inbuilt & organic. Grows inside all those like you who are natural fighters. ???????? https://t.co/oCJsiElymp