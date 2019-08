पूजा नाम की लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे अनिल कपूर और सलमान खान, सामने आया धमाकेदार ऑडियो क्लिप

बॉलीवुड में एक तमाम हलचलों के बीच एक मजेदार ऑडियो खूब वायरल हो रहा है. यह ऑडियो दिग्गज बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर (Anil Kapoor) और सलमान खान (Salman Khan) का है, जिसमें वह किसी पूजा (Pooja) नाम की लड़की से बात करते सुनाई दे रहे हैं. इस ऑडियो को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि यह पूजा (Pooja) अनिल कपूर (Anil Kapoor) और सलमान खान (Salman Khan) की कितनी अच्छी दोस्त है. हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ऑडियो में यह रहस्यमयी पूजा आखिर है कौन.

A new trend in making! Ms Pooja. #WhoIsPooja pic.twitter.com/SbpIMjAW5d

ऑडियो में मिस्ट्री गर्ल पूजा (Pooja) सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) से बात करती है. ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि अनिल कपूर पूजा के "झकास" बोलने के अंदाज़ पर उनके फैन हो गए हैं. इसके बाद वह पूजा से अपनी परेशानी बताते हैं कि 'एक्टर को उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा है, क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूं.'

Tell Who is this Pooja, trending from yesterday. #WhoIsPoojapic.twitter.com/tNPDDajKsE