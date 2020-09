63 साल की उम्र में अनिल कपूर बीच पर तेज रफ्तार में दौड़ लगाते आए नजर, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) अपनी फिल्मों के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. अनिल कपूर 63 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो युवाओं को टक्कर देने का दम रखते हैं. फिल्मों के अलावा अनिल कपूर (Anil Kapoor Video) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने फिटनेस वीडियो शेयर कर लोगों को जागरूक करते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में अनिल कपूर बीच पर दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में अनिल कपूर बीच पर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं.

During the lockdown I was dreaming about the beach...dreaming of escaping...finally I get to the beach and my trainer @MarcYogi,

makes me sprint...fitness always comes first...It's not about the location but about the dedication...

???? @MarcYogipic.twitter.com/XpvbpUJ0eX