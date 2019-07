ओल्डट्रैफर्ड ग्राउंड पर भाई संजय कपूर के साथ टीम इंडिया का सपोर्ट करते हुए दिखे अनिल कपूर

खास बातें टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने मैनचेस्‍टर पहुंचे अनिल और संजय कई बॉलीवुड हस्तियों ने दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं हैशटैग #BleedingBlue के साथ किए जा रहे हैं ट्वीट

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मैच के दौरान बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और उनके भाई संजय कपूर भी टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते नजर आए . फिल्‍म 'दिल धड़कने दो' के अभिनेता ने क्रिकेट ग्राउंड से अपने भाई संजय कपूर के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की. टीम इंडिया का समर्थन करते इस तस्वीर को मैच शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर इंस्टाग्राम पर देखा गया. उन्होंने इसे "#BleedingBlue" हैशटैग के साथ पोस्ट किया, जो आज के मैच में भारतीय प्रशंसकों के अपनी टीम के समर्थन का नारा बन गया है. तस्वीर में दोनों भाई अनिल और संजय कपूर साथ खड़े हैं,जिसमें अनिल कपूर मुस्कुरा रहे हैं.

टीम इंडिया को सेमीफाइनल के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दीं,इनमें वरुण धवन, ऋतिक रोशन, विवेक ओबेरॉय, प्रीति जिंटा और अर्जुन रामपाल शामिल हैं. वरुण धवन ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'लेट्स गो टीम इंडिया.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर 3डी के लड़कों के साथ नीली जर्सी के पोस्टर को शेयर किया.

वहीं ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया, 'यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा दिन है, और मैं एक्शन का इंतजार नहीं कर सकता.'

It's a big day for #TeamIndia, and I can't wait for the action. That's why I've decided to go straight to the Star Sports studio!



Watch me cheer on the #MenInBlue on #PhilipsHue#CricketLIVE today, only on Star Sports.#Super30pic.twitter.com/NPloChdvjk — Hrithik Roshan (@iHrithik) July 9, 2019

क्रिकेट की शौकीन प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया था, 'सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं. एक रोमांचक खेल की प्रतीक्षा है. कम ऑन इंडिया.'

All the best to #TeamIndia for the semi finals. Looking forward to an exciting game. Come on INDIAAAA ???????? #INDvNz#SemiFinal1#Ting — Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 9, 2019

अर्जुन रामपाल ने भी टीम इंडिया के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हुए लिखा था, 'आज के खेल के लिए तैयार. भाग्यशाली आकर्षण, रस्में पूरी हुईं. कम ऑन इंडिया. इसे करो.'