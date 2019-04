पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू पर किया ट्वीट तो अनिल कपूर कह बैठे ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इंटरव्यू किया तो सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से लेकर हर फील्ड के दिग्गजों के रिएक्शन आने लगे. हालांकि अक्षय कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर कई तरह के मजाक भी बने. लेकिन बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने भी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की इस बातचीत को लेकर ट्वीट कर दिया है. अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने पीएम नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार की तारीफ की है. उनका ये ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

I'm so inspired by these icons who have committed their lives to working hard & striving for mental & physical strength each day...Their faces & body language reflect the inner poise and peace that comes with such discipline!@narendramodi@PMOIndia@akshaykumarhttps://t.co/BTX6is4a6b