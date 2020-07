अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'दिल बेचारा' को लेकर किया Tweet, बोलीं- एक आखिरी बार...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा (Dil Bechara Release)' 24 जुलाई को रिलीज हो गई है. इस फिल्म को फैन्स का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सुशांत की आखिरी फिल्म को लेकर एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में अंकिता इमोशनल होती भी नजर आ रही हैं. अंकिता लोखंडे ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पवित्र रिश्ता से दिल बेचारा, एक आखिरी बार."

From #pavitrarishta to #dilbechara



One last time !!! pic.twitter.com/3tCruDZD1h