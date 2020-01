कुणाल कामरा को चार एयरलाइन्स ने किया बैन तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- सरकार आपको डराना चाहती है...

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर चार एयरलाइन्स ने अपने विमानों के जरिए यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसमें गो एयर, एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइन और स्पाइस जेट शामिल हैं. दरअसल, कुणाल कामरा पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) को परेशान करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ की उड़ान में कुणाल कामरा ने उन्हें परेशान किया था. कुणाल कामरा पर चारों एयर लाइन्स द्वारा बैन लगाए जाने के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने इस पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आपको डराना चाहती है.

कॉमेडियन कुणाल कामरा को 4 एयरलाइन्स ने किया बैन, तो इस एयरलाइन्स से बोले- तुम भी कर दो यार...

Consider this. Imagine they hadn't done anything against Kunal Kamra. Nothing. 70% of us were saying Kunal is wrong. After banning him 70% are saying Govt is wrong. Do you think the Govt didn't know this will happen? They don't want you to agree. They want you to Fear. Comply.