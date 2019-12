अनुपम खेर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर की अपील, Video पोस्ट कर बोले- भारत को बचाना...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. इस वीडियो में अनुपम खेर छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं. बता दें, देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय पंजीकृत नागरिक (NRC) को लेकर खूब विरोध हो रहा है. इस कानून का भारत के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों ने भी जमकर विरोध किया. इस दौरान छात्रों और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई थी.

रश्मि-अरहान ने सिद्धार्थ शुक्ला पर फेंकी चाय तो सिद्धार्थ ने कर दिया अरहान का बुरा हाल- देखें Video

My appeal to all wonderful students of India - Protest is your right. But Protecting India is your duty pic.twitter.com/WkCQCfZEEz