अनुपम खेर कोरोना की वैक्सीन ना मिलने से लगे रोने, Video शेयर कर बोले- जुलाई और अगस्त भी बीतेगा...

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर दुनियाभर में थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिन पर दिन कोरोना वायरस से जुड़े केस सामने आ रहे हैं. ऐसे में हाल ही में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्टर कोरोना की वैक्सीन नहीं बन पाने के कारण रोते हुए नजर आ रहे हैं. अनुपम खेर (Anupam Kher Video) वीडियो में कह रहे हैं, "रहिमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सून... वैक्सीन बिन हीं बीत गए, अप्रैल, मई और जून, जुलाई और अगस्त भी बितेगा रहिमन मत होना उदास, दूर-दूर की दोस्ती अभी ना आना पास. अभी ना आना पास, दिल में रखें धैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर."

Sometimes Humour is the actually the best medicine. Enjoy this funny poetry in the times of #Lockdown. ???????????? pic.twitter.com/9phrdudbQR