अनुपम खेर ने 'गंजेपन' से परेशान लोगों पर बनाया इमोशनल सॉन्ग, Video शेयर कर बोले- मैं भी अब गंजों में हूं...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं. एक्टर अकसर अपने ट्विटर पर मजेदार वीडियो पोस्ट करते हैं. हाल ही में अनुपम खेर (Anupam Kher Video) ने एक नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्टर 'गंजेपन' से परेशान लोगों का दुख और दर्द सॉन्ग के जरिए बयां करते नजर आ रहे हैं. अनुपम खेर का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन भी काफी फनी लिखा है. अनुपम खेर ने लिखा, "दुनियाभर के गंजों को समर्पित मेरा ये भावपूर्ण गाना."

दुनिया भर के गंजो को समर्पित मेरा ये भावपूर्ण गाना। My emotional song dedicated to all the Baldies in the world. ???????????????? #MondayMotivationpic.twitter.com/Ih2nXqfFV4