अनुपम खेर का सुशांत सिंह राजपूत मामले पर पहली बार आया रिएक्शन, Video में बोले- आंख मूंदना कायरता की निशानी...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के मामले को लेकर लगातार मुंबई की सरकार और पुलिस पर निशाना साधा जा रहा है. वहीं, फैन्स भी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. अब हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में एक्टर अनुपम खेर का रिएक्शन आया है. एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि इस मामले में आंख मूंदना कायरता की निशानी है. वीडियो में अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कह रहे हैं, "सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का किस्सा 14 जून से अब तक जहां पहुंचा है, इतने उतार-चढ़ाव के बाद तो इस पर ना बोलना आंख मूंदने वाली बात है."

Sushant's family & fans deserves to know the truth. So much has been said, there are so many conspiracy theories, but it is not about who stands on which side anymore, it is about ensuring, that this case reaches a logical conclusion. We must know the truth.#JusticeforSushantpic.twitter.com/leL6ItKFuu