Anupam Kher ने Kapil Sharma को गिफ्ट की अपनी किताब तो कॉमेडी किंग बोले- अनायरा जब बड़ी होगी तो बहुत खुश...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) की हाल ही में नई किताब 'अनुपम खेर, यॉर बेस्ट डे इज टूडे (Anuapm Kher: Your Best Day Is Today)' रिलीज हुई है. जिसके प्रमोशन के लिए एक्टर 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में भी पहुंचे थे. बता दें, एक्टर अनुपम खेर एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही साथ ही काफी फेमस राइटर भी हैं. ऐसे में अनुपम खेर की नई किताब को लेकर फैन्स काफी एक्साइटिड थे. एक्टर ने अपनी एक किताब मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी भेंट की. इस बात की जानकारी कॉमेडियन ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट के जरिए दी. साथ ही अनुपम खेर का शुक्रियादा भी किया.