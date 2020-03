अनुपम खेर के पास है कोरोनावायरस से बचने का उपाय, एक्टर ने Video शेयर कर खोला राज

भारत में कोरोनावायरस (Coronavius) के मामले दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं. अब तक देश में कोरोनावायरस से संक्रमित 74 मामले पाए गए हैं. लेकिन इससे इतर कोरोनावायरस को लेकर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने वीडियो में एक्टर ने कोरोनावायरस से लड़ने का और उससे बचने का तरीका बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कोरोनावायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में भी जिक्र किया है. बता दें कि कोरोनावायरस को लेकर एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी अपना वीडियो शेयर किया था.

पवन सिंह के नए सॉन्ग 'बताव गोरी कैसे जिएंगे' का धमाका, दो हसीनाओं के बीच फंसे पावर स्टार

“Everything is ok in the end. If it is not ok, it is not the end!” Corona virus is a reality of our times. We need to be careful & cautious. But we also need to change our outlook towards life. Hope my thoughts help you all a little. Do share it with friends and relatives!! pic.twitter.com/2Wr3QbPzML