अनुपम खेर की मॉम ने दलेर मेहंदी के गाने पर किया धमाकेदार डांस, देखें Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) की मम्मी दलेर मेहंदी (Daler Mahendi) के सुपरहिट गाने 'ना ना ना ना ना नारे' पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुपम खेर की मां दुलारी खेर जमकर डांस कर रही हैं. एक्टर के द्वारा शेयर किए गया यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर के साथ इस अंदाज में की पार्टी में एंट्री- Photos और Video हुए वायरल

Mom is having fun dancing in a wedding as if there is no tomorrow. . She doesn't want to stop. Niece @vrindakher had to calm her down while my brother @RajuKher1 has a mixed expression of horror & amusement every time he is crossing the camera. Jai Ho!! ???????????????? #DulariRockspic.twitter.com/xDkBOXFH04