अमेरिकी कांग्रेस में सुनंदा वशिष्ठ ने दी दमदार स्पीच, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- 4,00000 कश्मीरी हिंदुओं की तरफ...

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस में मानवाधिकार को लेकर हुई सुनवाई के दौरान गुरुवार को कॉलमनिस्ट सुनंदा वशिष्ठ (Sunanda Vashisht) ने कहा कि भारत ने पंजाब और पूर्वोत्तर में सफलतापूर्वक उग्रवाद को पराजित किया है और अब समय आ गया है कि कश्मीर में उग्रवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत किया जाए. इस दौरान सुनंदा ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए 1990 के समय को भी याद करते हुए वैश्विक नेताओं पर सवाल उठाया. अब सुनंदा वशिष्ठ की दमदार स्पीच को लेकर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक ट्वीट किया है.

Thank you @sunandavashisht for speaking on behalf of 400000 #KashmiriHindus who were victims of terrorism in Kashmir. You spoke with great dignity & truth. कभी कभी एक इंसान की पीठ सीधी होने से करोड़ों लोगों की रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो सकती है। #WorldShouldNotForgetpic.twitter.com/h1cg3knLrO