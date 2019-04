अनुपम खेर ने की रणबीर कपूर की तारीफ, बताया बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक

मशहूर अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने न्यूयॉर्क में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से मुलाकात की और उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक बताया है. उन्होंने साथ ही बताया कि दोनों ने इस मुलाकात के दौरान फिल्मों, जिंदगी और जीवन के सबक के बारे में बात की. अनुपम (Anupam Kher) ने ट्विटर पर रणबीर (Ranbir Kapoor) के साथ की एक तस्वीर साझा की. 36 साल के एक्टर अपने पिता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से मिलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं जो यहां अपना इलाज करा रहे हैं.

It is always delightful to meet one of India's finest & my most favourite actor & person #RanbirKapoor. He is affectionate, loving, respectful, compassionate & hugely talented. It was nice walking with him on the streets of NYC and talking about films, life & life's lessons.???????? pic.twitter.com/txDyTpflPP