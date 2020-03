अनुपम खेर ने भारत वापस लौटते ही खुद को घर में कर लिया कैद, Video पोस्ट कर बोले- आप कल्पना भी नहीं कर सकते...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) भारत वापस आ चुके हैं. लगभग कई महीनों बाद अपने देश वापसी करते ही एक्टर ने खुद को कोरोनावायरस के डर से घर में कैद कर लिया है. बता दें, पूरी दुनिया इस समय खतरनाक कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे से जूझ रही है. भारत में भी अब तक इस वायरस से 4 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 258 लोग संक्रमित हैं. ऐसे में सेलेब्स खुद को इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर में कैद कर रहे हैं. विदेश से हाल ही में लौटे अनुपम खेर ने भी कुछ ऐसा ही किया है. वहीं, अनुपम खेर (Anupam Kher Video) ने इस बात की जानकारी एक वीडियो पोस्ट करके दी है.

In normal circumstances when I return from abroad before coming to my house I go to my neighbour & best friend @AnilSkapoor ‘s house. But things are different nowadays. It is important to observe social distance. Hopefully he will come out to show me his face soon. ???? #Quarantinepic.twitter.com/MswEoeKaNJ