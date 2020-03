अनुपम खेर ने अनिल कपूर के साथ बनाया Video तो इस एक्टर को हुई जलन, बोले- तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं...

बॉलीवुड स्टार्स कोरानावायरस (Coronavirus) की वजह से इन दिनों घर में ही समय बिता रहे हैं. साथ-साथ वीडियो पोस्ट कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. हाल ही में अनुपम खेर विदेश से लौटे हैं और तभी से वह घर में बंद हैं. हाल ही में अनुपम खेर (Anupam Kher) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनुपम खेर अपनी बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और इसी बीच अनिल कपूर भी वहां आ जाते है. जिसके बाद 'वो तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा' सॉन्ग गाने लगते हैं. इन दोनों का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था. अब अनुपम खेर के इस वीडियो को लेकर बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक (Satish Kaushik) ने रिएक्ट किया है.

Keeping the tradition of #socialdistancing I had a funny but a positive chat with my other best buddy @satishkaushik2 through FaceTime. दूरियां नजदीकियां बन गयी अजब इत्तेफाक है.... Watch this fun chat & keep safe distance from your #BestFriends too!! ???????? #LoveInTheTimesOfCoronapic.twitter.com/CPQEaPBHv6