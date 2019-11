अमेरिकी लोगों को इस लड़की ने सुनाई 'गणेश वंदना, अनुपम खेर बोले-ये हमारी अद्भुत सांस्कृति को...देखें Video

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक भारतीय लड़की का वीडियो शेयर किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में यह लड़की अमेरिकी लोगों को गणेश वंदना (Ganesh Vandana) सुना रही है. इस लड़की का नाम मेशिका सहाय (Meshika Sahay) है. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को यह वीडियो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया. इस वीडियो पर लोगों को जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. वैसे भी इन दिनों अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और नियमित अंतराल पर ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं.

Encounters in NY: Was happy to meet #MeshikaSahay who recited #GaneshVandana so eloquently. A young Indian girl sharing our traditions in America. Felt good. And there are many such children who are our wonderful cultural ambassadors. Well done Meshika!!! Jai Ho!! 🇮🇳 pic.twitter.com/SBdp6ak5xA

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा: "मेशिका सहाय (Meshika Sahay) से मिलकर बहुत खुशी हुई, जिसने गणेश वंदना (Ganesh Vandana) को इतनी खुशी से सुनाया. अमेरिका में हमारी परंपराओं को साझा करती एक युवा भारतीय लड़की. अच्छा महसूस हुआ. और कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे अद्भुत सांस्कृति के राजदूत हैं. बहुत अच्छा हुआ मेशिका. जय हो." अनुपम खेर ने इस तरह मेशिका के वीडियो को पोस्ट कर ये बाते कहीं.

What have you heard about India? I asked my Italian American @uber driver Edward. His reply warmed my heart and made me so so happy. Thank you #Edward for your generosity and honest thoughts about my country - India. Jai Ho! Jai Hind!! 🇮🇳 #india#mycountry#wearethebestpic.twitter.com/2O6ujJGpOe