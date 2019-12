साइना नेहवाल ने हैदराबाद एनाकउंटर का किया सपोर्ट, तो अनुपम खेर का यूं आया रिएक्शन

तेलंगाना में रेप कांड के चारों आरोपियों का शुक्रवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर (Telangana Encounter) कर दिया गया है. इन चारों आरोपियों पर महिला वेटेरनरी डॉक्टर के साथ रेप का आरोप था. हैदराबाद में हुए चारों आरोपियों के एनकाउंट पर पर भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल का भी रिएक्शन आया था, उन्होंने पुलिस के इस कदम की सराहना की थी. हालांकि, साइना (Saina Nehwal) के इस रिएक्शन पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया. अब प्लेयर ने उन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. जिसका बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी सपोर्ट किया है.

Bravo @NSaina!! Proud of your response. Some people try to make you feel guilty for an HONEST and TRUTHFUL response to a tragic and horrific treatment of the victim. They do so by pretending to be the messiahs of fair judgment. Ignore them. You are my HERO. https://t.co/k2sh4BVT5R