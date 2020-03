अनुपम खेर ने Coronavirus से बचने के लिए दिया सुझाव, कहा- हाथ मिलाने की जगह... देखें Video

दुनिया की जहां कोरोना वायरस (Coronavirus) ने नींद उड़ा रखी है. वहीं भारत में भी अब कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने कोरोना वायरस को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनुपम खेर ने वायरस से बचने का सुझाव भी दिया है. अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) का वीडियो इंटरनेट पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर कह रहे हैं, "मेरे दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के इस वातावरण में, मुझे लगता है कि एक-दूसरे से मिलते वक्त हाथ ना मिलाए, बल्कि भारतीय परंपरा को अपनाए और नमस्ते करें, इससे आपको कोई इंफेक्शन नहीं होगा और आप इससे बचेंगे. यह केवल एक सुझाव है."

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. #caronaviruspic.twitter.com/ix7e6S8Abp