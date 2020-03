अनुपम खेर का Tweet हुआ वायरल, बोले- इंसान भी नोटों की तरह होते, तो...

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) इन दिनों ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. लगभग हर समसामियक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) का ये ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें, अनुपम खेर अकसर शायरी के जरिए अपने दिल की बातों को फैन्स के साथ शेयर करते हैं. एक्टर ने लिखा, "काश इंसान भी नोटों की तरह होते हैं, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली !" अनुपम खेर का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में एक और ट्वीट किया था. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कोरोनावायरस से बचने के लिए टीचर बच्चों को साबुन से हाथ धोना सिखा रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'यह बच्चों और वयस्कों को सिखाने का बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है, कि हाथ धोना क्यों जरूरी है. विशेष रूप से आज के समय में. इस वीडियो को शेयर करें.'

A very simple but effective way of teaching children (Adults too) how washing hands is important. Especially in today's times. Do share this video. ???? #corona#WashYourHandspic.twitter.com/yDUmrvrrb8