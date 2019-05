अनुपम खेर पहुंचे पत्नी के लिए वोट मांगने, दुकानवाले ने पूछा- क्या किया 5 साल में? हाथ जोड़े और... देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) इन दिनों चुनाव प्रचार के अभियान के लिए चंडीगढ़ (Chandigarh) में मौजूद हैं. चंडीगढ़ में वह किरण खेर (Kirron Kher) के लिए वोट मांग रहे हैं. वह चंडीगढ़ की गलियों में घूम-घूमकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान अनुपम खेर (Anupam Kher) के सामने ऐसी परिस्थिति हो गई कि वह निशब्द हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में अनुपम खेर (Anupam Kher) जब वोट मांगने के लिए एक दुकान में पहुंचे तो दुकान में मौजूद शख्स ने अनुपम खेर (Anupam Kher) से सवाल दाग दिए. दुकानदार के हाथ में बीजेपी का 2014 चुनावों का मेनिफेस्टो था. बीजेपी के घोषणा पत्र को दिखाते हुए दुकानदार ने अनुपम खेर (Anupam Kher) से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी (BJP) ने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए गए हैं. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने दुकानदार का जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर वहां से चलते बने.

देश के लोग पसंद एवं संस्कृति से अलग-अलग हैं मगर PM मोदी के पक्ष में अपने नारों से एकजुट हैं: अमित शाह

MUST WATCH: Embarrassing moment for @AnupamPKher while carrying out a door to door campaign for his wife in Chandigarh. A shopkeeper shows him BJP's 2014 manifesto and asks him how many promises did BJP fulfil in the past 5 yrs. Kher walks out of the shop with NO ANSWER!! ???? pic.twitter.com/x8cZodpnAL