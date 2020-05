अनुराग कश्यप ने लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार पर साधा निशाना, बोले- यह रुकने वाला नहीं, क्योंकि इनके पास कोई...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. बता दें, लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लगाया गया था, हालांकि, अब शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इसे दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है. दरअसल, अब देश में लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. लगातार लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने पर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का रिएक्शन आया है. अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap Twitter) ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Lockdowns will keep going on.. they're not going to stop.The government has no plan, no strategy and has no money either. It's time for all parties, economists, scientists, corporates to come together, And find a workable solution. Initiative has to come from the PM himself .