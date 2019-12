पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने के लिए किया ट्वीट तो अनुराग कश्यप ने उन्हें यूं किया रिप्लाई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को देश भर के छात्रों का समर्थन मिल रहा है और देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. देश के मौजूदा हालात को देखते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) एक बार फिर से ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं और वह लगातार ट्वीट कर रहे हैं. अनुराग कश्यप ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के एक ट्वीट को लेकर जवाब दिया है. इस ट्वीट में पीएम मोदी ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की थी. अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

This is the time to maintain peace, unity and brotherhood. It is my appeal to everyone to stay away from any sort of rumour mongering and falsehoods.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश के मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, 'यह शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने का समय है. सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह और झूठ से दूर रहें.' इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की थी.

Please say the same to BJP IT cell .. who creates propaganda about students being violent and then give excuse to the system to attack the students violently . Thank you @narendramodihttps://t.co/cgYd4eEe36