अनुराग कश्यप ने किया ट्वीट, बोले- मोदी का विरोध देश द्रोह नहीं है...

बॉलीवुड (Bollywood) डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) सोशल मीडिया पर हाल ही में लौटे हैं और लगातार नागरिकता संशोधन कानून और देश के माहौल को लेकर वे ट्वीट कर रहे हैं. अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) न सिर्फ समसामयिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं बल्कि वे ट्रोलर्स को भी करारा जवाब देते हैं. अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का विरोध करना देशद्रोह नहीं है. अनुराग कश्यप का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड प्रोड्यूसर का शायर मुनव्वर राणा पर निशाना, बोले- इस देश में रहकर तालियां बटोरने के बाद, मरने मारने की बात...

मोदी की भक्ति , देशभक्ति नहीं है । मोदी का विरोध देश द्रोह नहीं है । मोदी भारत नहीं है । MODI IS NOT INDIA .. period

परेश रावल ने किया ट्वीट, लिखा- म्यांमार से चीन-2 कि.मी. है, फिर रोहिंग्या भारत क्यों आना चाहते हैं

बॉलीवुड (Bollywood) डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर ट्वीट किया हैः 'मोदी की भक्ति, देशभक्ति नहीं है. मोदी का विरोध देशद्रोह नहीं है. मोदी भारत नहीं है...दौर.' इस तरह अनुराग कश्यप के ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं और लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने जीडीपी को लेकर कही यह बात तो हॉलीवुड सुपरस्टार बोले- अर्थव्यवस्था की रीढ़...

And @TwitterIndia has drastically reduced my followers .. pic.twitter.com/hHziSZk9tK